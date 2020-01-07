«Манчестер Сити» не только упустил «Ливерпуль» из вида, но и пропустил взлет «Лестера» на второе место. «Ман Юнайтед» неуверенно балансирует в пятерке и вот-вот уступит место «Тоттенхэму». Обе команды заряжены на решение турнирных задач при максимальном давлении обстоятельств. Поэтому манкунианское дерби точно окажется горячим.

Кто посмотрит матч по ТВ

У Уле-Гуннара Сульшера четыре человека выпали из состава. Главная проблема – Поль Погба. У француза болит лодыжка, и он восстановится только к концу января. Еще один опорник Мактомини залечит травму колена в лучшем случае в конце февраля. А сроки восстановления Диогу Далота (травма паха) и Тимоти Фосу-Менса (кресты) вообще неизвестны.

У Пепа Гвардиолы дела чуть лучше: травмированы Лерой Сане (по-прежнему кресты) и Эмерик Лапорт (травма колена, сроки неизвестны). Кстати, Сане вернется меньше, чем через месяц.

Хосеп ГвардиолаGetty Images

Форма

«МЮ» играет нестабильно. С 15 декабря «дьяволы» трижды победили, дважды проиграли и пару раз сгоняли ничью. «Горожане» идут гораздо увереннее: за тот же период шесть побед и одно поражение – еще в прошлом году от дикого «Вулверхэмптона» (2:3).

Кто что сказал

Уле-Гуннар Сульшер, коуч «МЮ»: «Всегда хочется выигрывать трофеи, и сейчас мы очень близки к этому. Надеюсь, нас ждут две отличных игры и два хороших дня в Манчестере. Большие игры дают энергию, желание перейти на следующий уровень, который выше того, что ты можешь представить в своей голове.

Вы удивитесь, но иногда невозможно тренироваться между играми. Это лишь психологическая и физическая подготовка с физиотерапевтами и тренерским штабом. Надеюсь, что игроки помнят, что делали в прошлый раз, и знают, что в этом матче они должны сделать лучше».

Сульшер, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Хосеп Гвардиола, тренер «Сити»: «Я знаю, что в те годы, пока меня здесь не было, мы были шумными соседями. Теперь же я не знаю, кто мы такие.

Думаю, Сульшер начинает видеть в своей команде то, что и хотел. Именно это я чувствую, когда вижу его команду. Даже в последнем матче против «Арсенала», который они проиграли, было точно понятно, чего он хочет.

Непросто руководить командой, взять на себя управление большим клубом, от которого всегда требовали побед во всех турнирах, но я думаю, что каждому тренеру нужно время, и у меня есть ощущение, что «Юнайтед» начинает играть так, как он хочет».

Лицом к лицу

«МЮ» обыграл «Сити» в прошлом матче в декабре (1:2). «Дьяволы» не обыгрывали «горожан» в двух матчах подряд уже 10 лет.

«Сити» выиграл шесть из девяти последних выездов на «Олд Траффорд» во всех турнирах (+6 =1 -2) – на одну больше, чем за предыдущие 39 лет.

«Юнайтед» выбил «Ман Сити» в двух последних встречах Кубка Лиги: в полуфинале сезона-2009/10 и в четвертом раунде сезона-2016/17.

С момента поражения от «МЮ» в Кубке Лиги-2016/17 «Сити» непобедим в 15 матчах турнира (+11 =4).

Коэффициенты букмекеров

Победа «МЮ»: 4,85

Ничья: 4,60

Победа «Ман Сити»: 1,66

Где смотреть

Прямая трансляция – «Сетанта Спорт+», Матч-ТВ, Футбол 1, 23:00 (мск).

Ориентировочные составы

Вопрос дня

Кто победит? Опрос 372 голосов «Сити» «Юнайтед» «Ливерпуль»

Следить за матчем можно в нашей онлайн-трансляции, которая начнется в 22:50 (мск).

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