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«Сити» хватило 40 минут, чтобы прибить «МЮ». Сколько хватит тебе, чтобы посмотреть все голы матча?

«Сити» хватило 40 минут, чтобы прибить «МЮ». Сколько хватит тебе, чтобы посмотреть все голы матча?
Eurosport

23 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Унижение на «Олд Траффорд».

«Манчестер Сити» уничтожил соседей из «Юнайтед» в первом матче полуфинала Кубка английской Лиги.

На 17-й минуте «горожане» открыли счет. Бернарду Силва подхватил мяч на правом полуфланге, сделал пару шагов вперед и сильно вдарил из-за штрафной. Выстрел полетел в дальнюю девятку и чуть не порвал сетку ворот Давида де Хеа.

На 33-й минуте португалец снова оказался в нападении. Он получил передачу в районе центрального круга, протащил владение и отдал разрезающий пас на Рияда Мареза. Алжирец обошел Де Хеа и закатил в пустые.

А еще через шесть минут солировал Кевин де Брёйне. Он поддержал быструю атаку, получил на левом краю пас от Мареза, уложил защитника и пробил в дальний угол. Отскок от голкипера прилетел в Андреаса Перейру, и от бразильца заскочил в сетку.

«Юнайтед» сохранил какие-то шансы в двухматчевом противостоянии голом во втором тайме. На 70-й минуте Мэйсон Гринвуд убежал от защитников в контратаке, отдал пас на ход Маркусу Рэшфорду, который вскочил в штрафную и расстрелял Клаудио Браво.

3:1 – «Ман Сити» быстро расправился с «МЮ», но еще не вышел в финал Кубка Лиги.

  • Ответный полуфинальный матч пройдет на «Этихаде» 29 января и начнется в 22:45 по московскому времени.
  • «Манчестер Сити» побеждал в Кубке английской Лиги два сезона подряд – в 2018 и 2019 годах.

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