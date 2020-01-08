«Манчестер Сити» уничтожил соседей из «Юнайтед» в первом матче полуфинала Кубка английской Лиги.

На 17-й минуте «горожане» открыли счет. Бернарду Силва подхватил мяч на правом полуфланге, сделал пару шагов вперед и сильно вдарил из-за штрафной. Выстрел полетел в дальнюю девятку и чуть не порвал сетку ворот Давида де Хеа.

На 33-й минуте португалец снова оказался в нападении. Он получил передачу в районе центрального круга, протащил владение и отдал разрезающий пас на Рияда Мареза. Алжирец обошел Де Хеа и закатил в пустые.

А еще через шесть минут солировал Кевин де Брёйне. Он поддержал быструю атаку, получил на левом краю пас от Мареза, уложил защитника и пробил в дальний угол. Отскок от голкипера прилетел в Андреаса Перейру, и от бразильца заскочил в сетку.

«Юнайтед» сохранил какие-то шансы в двухматчевом противостоянии голом во втором тайме. На 70-й минуте Мэйсон Гринвуд убежал от защитников в контратаке, отдал пас на ход Маркусу Рэшфорду, который вскочил в штрафную и расстрелял Клаудио Браво.

3:1 – «Ман Сити» быстро расправился с «МЮ», но еще не вышел в финал Кубка Лиги.

Ответный полуфинальный матч пройдет на «Этихаде» 29 января и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Манчестер Сити» побеждал в Кубке английской Лиги два сезона подряд – в 2018 и 2019 годах.

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