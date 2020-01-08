Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Кубка английской Лиги.

«Ранее мы уже показывали себя после домашнего поражения – возвращались в игру в гостях. Матч с «ПСЖ» прошлого сезона – пример. Было нелегко, когда мы пропустили первый мяч, а когда пропустили второй – особенно. Но во втором тайме реакция футболистов понравилась мне больше, это было похоже на игру.

Мы плохо справлялись с футболистами «Манчестер Сити», хотя знали, что они могут так играть. В прошлом сезоне я смотрел их матч с «Челси» – они победили на «Этихаде» 6:0. Они хороши в том, что делают, а мы не смогли прийти в себя после пропущенных голов», – цитирует 46-летнего Сульшера BBC.

«МЮ» проиграл со счетом 3:1.

В сезоне-2018/19 команде Сульшера удался камбэк в 1/8 финала ЛЧ: «Юнайтед» проиграл ПСЖ домашний матч (0:2), но отыгрался в гостевом (3:1) и вышел в четвертьфинал.

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