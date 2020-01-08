После победы на «Олд Траффорд» у Пепа Гвардиолы пытались разузнать насчет позиции Бернарду Силвы. Как правило, португалец выходит либо на месте правого вингера, либо центрального полузащитника. В первом полуфинале против «МЮ» Силва сыграл роль ложной девятки. Журналисты хотели провести прямую связь между влиянием Бернарду на результат (гол и ассист) и тактикой Пепа, но Гвардиола всех успокоил – такую стратегию он выбирал не раз.

Два примера – финалы Лиги чемпионов с «Юнайтед» в качестве тренера «Барсы». Оба раза Гвардиола выпускал в роли ложной девятки Лео Месси. В 2009-м аргентинец стартовал на правом фланге, но уже через 10 минут поменялся местами с Самюэлем Это’О – прямо перед голом камерунца. По словам Алекса Фергюсона, дальше Месси ставил ловушки перед защитой «МЮ».

«Он запудрил мозги всей четверке защитников. Они не могли понять, выдвигаться на него или оставаться сзади и не рисковать. В результате «Барселона» получила еще одного игрока в центре поля. Хави и Иньеста устроили перепасовку и контролировали мяч весь вечер. Во владении мячом они сильно превзошли нас. Я даже не буду тратить время, оспаривая этот факт», – признавал шотландец.

В английском финале-2011 Пеп повторил трюк. Фергюсон – снова не нашел на него ответ. Отчасти – из-за медлительности Рио Фердинанда и Неманьи Видича.

«Чтобы победить «Барселону», нужны активные центральные защитники. Рио и Видич были в том возрасте, когда уже начинают придерживаться зональной опеки. В этом нет ничего плохого, но против «Барселоны» этого недостаточно. Команде нужен защитник, готовый выбрасываться на Месси, не беспокоясь о происходящем сзади. Да, Лео уйдет на фланг, но там он менее опасен, чем в центре», – говорил Фергюсон.

По сути, оба раза Месси вынуждал центральных защитников «МЮ» разрываться. Они должны были решать – выходить за Лео к центру поля, но оставлять зону, либо прикрывать зону, но оставлять аргентинца без опеки. В первом случае свободным пространством могли воспользоваться партнеры Месси, во втором – уже он сам.

По такому же принципу «Барселона» Гвардиолы разделалась с «Реалом» Хуанде Рамосом весной-2009. Тогда сложнейшую задачу Пеп поставил перед Кристофом Метцельдером и Фабио Каннаваро. Это был первый эксперимент с ложной девяткой в карьере Гвардиолы. Метцельдер после проигрыша 2:6 рассказывал, что они с Каннаваро постоянно переглядывались и не понимали, что делать.

К аналогичной тактике в «Сити» Пеп обращается гораздо реже. Но символично, что очень часто делает это именно в дерби. В сезоне-2017/18 Гвардиола сыграл с ложной девяткой в обоих матчах АПЛ. Тогда ее исполнял Рахим Стерлинг. Его целью тоже было выдергивать центральных защитников «МЮ» со своих позиций.

Хосеп Гвардиола в полуфинале Кубка Лиги-2019/20 «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»Getty Images

Бернарду интерпретировал роль иначе. Он отходил гораздо глубже и был реально еще одним полузащитником. По усредненной позиции на поле Силва оказался ниже сразу трех партнеров – Кевина Де Брёйне, Рияда Махреза и Стерлинга, который в этот раз сыграл на привычном месте слева.

Как следствие, изменилась и задача ложной девятки. Если Месси ставил дилеммы перед защитниками «МЮ», то Бернарду – перед полузащитниками. По изначальной расстановке у команд было равенство в середине (Лингард, Перейра и Фред против Родри, Гюндогана и Де Брёйне), но смещения Силвы постоянно создавали перевес в пользу «Сити».

Чаще всего португалец заставлял разрываться Перейру. Тот выбирал между двумя соперниками, из которых одним всегда был Силва. Промежуточное решение давало свободу обоим, радикальное – кому-то одному. Этот сценарий даже воплотился перед голом Бернарду.

«МЮ» прессингует. Перейра слишком поздно переключается с Гюндогана (правее) на Бернарду (левее)Eurosport

Атака «Сити» перед голом. Перейра разрывается между Гюндоганом и БернардуEurosport

«МЮ» снова в прессинге. Перейра выбрасывается на Гюндогана, но оставляет за спиной СилвуEurosport

Решения Силвы с мячом лишь увеличили масштаб доминирования «Сити». В первом тайме «горожане» владели мячом 62% (солидно для любых гостей на «Олд Траффорд»), а сам Бернарду стал лучшим сразу по трем показателям. Португалец создал 3 момента, сделал два паса вразрез и отдал 20 передач на чужой трети.

Дополнительная опция в центре поля, по версии Гвардиолы, помогла «Сити» и в сдерживании контратак. В декабрьском матче в рамках АПЛ это было большой проблемой для Пепа. Дополнительная перепасовка в центре поля заставляла хозяев не только расходовать силы, но и откатываться назад. Контратаковать из глубоких позиций, естественно, тяжелее.

За весь матч «МЮ» пробил из штрафной соперника всего 3 раза с игры. Гости сделали это сразу 10. Даже позитивные изменения от Сульшера в перерыве подчеркнули тактический перевес «Сити» в центре поля. Если в первом тайме «Юнайтед» играл по 4-2-3-1, то во втором перестроился на 4-4-2 ромб. Это единственная схема, которая могла дать хозяевам численное равенство в середине. У них тоже стало четыре полузащитника, из-за чего «Сити» даже отдал владение, а Пеп пользовался любой паузой, чтобы заново проинструктировать игроков.

Уже на пресс-конференции Гвардиола предположил, что гол Маркуса Рэшфорда оставил «Юнайтед» шансы на выход в финал, и даже привел в доказательство камбэк «МЮ» в матчах с «Парижем». Но тот факт, что Сити» в принципе был близок к повторению культовых 6:1 уже до перерыва, лишь подсветил пользу от старого, но проверенного приема Пепа. Он снова пригодился в важной игре с «Юнайтед».

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