Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал руководителей английского футбола закрыть Кубок английской Лиги.

«Отмените это соревнование, уберите его. Так будет меньше игр, меньше турниров, больше качества, меньше количества. Люди могут прожить без футбола некоторое время. [Когда есть еще и Кубок Лиги], это чересчур.

Летом сезон можно начинать позже. Долгое время мы играем один матч в неделю, а затем все резко меняется, и мы играем по два, по три матча в неделю. В феврале мы одну неделю играем, другую – играем, а затем – две недели отдыха. То есть, мы проводим два матча за две недели, а потом 72 матча за одну неделю. Это немного странно», – приводит слова Пепа The Guardian.

Гвардиола выигрывал Кубок английской Лиги в двух из трех сезонов в Англии. В этом году «Ман Сити» снова близок к финалу – в первом полуфинале «горожане» размазали «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (3:1).

Со следующего сезона Кубок Лиги не будет разыгрываться во Франции. Соревнование по-прежнему проводится в Шотландии и Португалии.

Гвардиола снова переиграл «МЮ» ложной девяткой. Он делал это еще с «Барселоной» и Месси

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