«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» во втором полуфинале Кубка английской Лиги – 1:0. Это не помогло «красным дьяволам» пройти дальше – по сумме двух матчей «горожане» победили со счетом 3:2, хотя финальный отрезок противостояния едва не принес им серьезные проблемы.

Защитник «Сити» Николас Отаменди за 4 минуты до конца основного времени срубил защитника «МЮ» Харри Магуайра перед штрафной «горожан». Капитан «дьяволов» не представлял очевидной опасности для ворот, к тому же, встретить его без фола мог капитан «Сити» Кевин де Брёйне.

Бельгийца ужасно расстроило безрассудство партнера, и он тут же высказал ему все, что думает.

«МЮ» доигрывал в меньшинстве после удаления Матича на 76-й минуте.

Сам Неманья и забил единственный гол в матче.

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