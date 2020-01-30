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«Еще раз, и ты уходишь с поля *****!» Сульшер обругал Лингарда за ошибку в дерби
В начале второго тайма английский полузащитник в 11-й раз потерял мяч, и терпение тренера «Манчестер Юнайтед» лопнуло.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» обругал полузащитника команды Джесси Лингарда по ходу матча Кубка Лиги против «Манчестер Сити».
На 58-й минуте Лингард сделал неточный пас на Фреда. Игроки «Сити» перехватили мяч и организовали Стерлингу выход один на один с вратарем. Рахим запорол момент, но Сульшер пребывал в ярости от действий Джесси – это была уже 11-я потеря англичанина в матче.
«Джесси! Еще один раз, и ты уходишь с поля ***** [нахрен]!» – приводит реакцию тренера Metro.
- «МЮ» минимально победил, но по сумме двух матчей путевка в финал досталась «Манчестер Сити» – 2:3.
- Джесси более года не может исполнить результативное действие в АПЛ.
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