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Фаната «Сити» выгнали с дерби за брошенную в болельщика «Юнайтед» мармеладку
Суровое преступление на манчестерском дерби.
«Манчестер Сити» проиграл соседям из «Юнайтед» во втором полуфинальном матче Кубка английской Лиги – 0:1.
По сумме двух матчей «горожане» все же пробились в финал (3:2), но фанатам команды обидно проигрывать принципиальному сопернику даже на таких условиях. Один из болельщиков был настолько раздосадован, что начал бросаться в оппонентов посторонними предметами, за что его изгнали со стадиона. В качестве причины в протоколе было указано следующее: «Бросил фруктовую мармеладку в фаната гостей».
- В финале «Сити» сыграет с бирмингемской «Астон Виллой», которая прошла «Лестер».
- В АПЛ «горожане» идут на втором месте, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков.
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