«Манчестер Сити» третий сезон подряд вышел в финал Кубка Лиги и вновь отстоял трофей. В решающем матче «горожане» обыграли «Астон Виллу» – 2:1.

Первый тайм прошел с большим преимуществом «Сити», что вылилось в голы Серхио Агуэро (20-я минута) и Родри (30-я). Но настроение Пепу Гвардиоле перед перерывом испортил Джон Стоунз: защитник совершил грубую ошибку и подарил «Астон Вилле» шанс, который использовал Мбвана Али Саматта.

Во втором тайме «Сити» не забил, а «Вилла» создала супермомент для камбэка: после углового Клаудио Браво перевел удар соперника в штангу.

«Сити» выиграл пятый Кубок Лиги за семь лет.

Для Гвардиолы этот Кубок Лиги стал третьим в карьере. Всего у Пепа восемь трофеев с «горожанами».

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