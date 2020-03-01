«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка английской Лиги.

«Горожане» стартовали максимально бойко и к 30-й минуте вели в два мяча. А еще через десять минут случился Джон Стоунз – после вертикального заброса с фланга от игрока «Виллы» англичанин попятился к своим воротам и вместо того, чтобы сделать элементарный вынос, неуклюже рухнул на газон. В результате бирмингемцы довели атаку до гола.

Вот еще один сочный ракурс.

Счет с тех пор не изменился, «Сити» выиграл – 2:1.

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