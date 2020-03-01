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Гениальный Стоунз так внимательно следил за мячом, что шлепнулся и привез гол в финале КАЛ

Гениальный Стоунз так внимательно следил за мячом, что шлепнулся и привез гол в финале КАЛ
Eurosport

1 час назад

Защитник сборной Англии исполнил нечто прекрасное.

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка английской Лиги.

«Горожане» стартовали максимально бойко и к 30-й минуте вели в два мяча. А еще через десять минут случился Джон Стоунз – после вертикального заброса с фланга от игрока «Виллы» англичанин попятился к своим воротам и вместо того, чтобы сделать элементарный вынос, неуклюже рухнул на газон. В результате бирмингемцы довели атаку до гола.

Вот еще один сочный ракурс.

  • Счет с тех пор не изменился, «Сити» выиграл – 2:1.
  • «Горожане» выиграли пятый Кубок Лиги за семь лет.

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