В последние два сезона сравнение Гвардиолы и Клоппа вышло на новый уровень и теперь сопоставимо с вечным спором о Роналду и Месси. Пепа обожают за фантастическую любовь к тактике, Юргена – за харизму и эмоции. Оба огромные профессионалы и уже легенды футбола, но все же есть качество, которое определяет лучшего.

Гвардиола хочет побеждать всегда и не обращает внимание на значимость трофея. Первого марта он поднял третий Кубок Лиги подряд, раньше случились еще пять титулов с «Сити»: в том числе Кубок Англии и Суперкубок страны. Фанаты обычно принижают их значимость, что вполне логично – списать поражение на немотивированность футболистов проще всего. Держать перекормленных титулами игроков в тонусе и заставлять звездных Агуэро и Сильву раз за разом брать якобы ненужную чашку – вот это скилл.

Серхио Агуэро, «Манчестер Сити»Getty Images

Пеп не мечется по турнирам, потому что умеет готовить команду к борьбе на дистанции. У «Сити», как и у любого клуба, бывают спады, но на «Этихаде» они ощущаться меньше всего. Именно из-за Гвардиолы: он добивается идеальной сбалансированности и ротации, чтобы резервисты лишь дополняли основу, а не меняли ее целиком. Даже в матчах против «Порт Вейл», «Фулхэма» и «Оксфорда» за «Сити» играли Сильва, Стоунз, Гюндоган, Агуэро, Марез и другие. Тут и уважение к сопернику, и уверенность, что даже проходной матч удачно скажется на форме и физике звезд.

В этом сезоне хейтеры лысого шарлатана скажут: «Ливерпуль» так силен, что Кубок Лиги – единственный шанс «Сити» на трофей». Но Пеп не бросил чашку и в позапрошлом сезоне, когда серьезно оторвался от соперников, и в прошлой кампании, когда золотая гонка была в миллион раз интенсивнее. Гвардиола последователен: он хочет побеждать везде, и доказывает это отношение к самому мизерному турниру из всех. Он взял его, когда гнался за «красными», покорил, когда имел солидный запас в АПЛ, повторил после душной рубки в Лиге чемпионов.

Клопп другой – он бьется только за престижные трофеи. И его можно понять: победа в ЛЧ и АПЛ принесет намного больше радости и денег. Но из-за этой гонки в Юргене погибает спортивный азарт и желание побеждать в каждом матче. Если раньше немец тихонечко сливался с ранних стадий кубков, то в этом сезоне делает это с максимальным пафосом и показательно. Резервные составы, панчи в адрес ФА и даже отсутствие на скамейке в матче Кубка Англии.

Юрген Клопп, «Ливерпуль»Getty Images

Даже при километровом запасе в чемпионате Англии Клопп зациклился на АПЛ и бережет состав в играх навылет. Он не уверен, что его звезды потянут график, которые вывозят парни с «Этихада». И речи о скамейке быть не может: у «Ливерпуля» классный и сбалансированный состав. Юрген выкатил юниоров в играх между «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом», Пеп бросил основу после битв с «Лестером» и «Реалом» и перед кубковой игрой через два дня после финала КАЛ.

Каталонец смелее немца – он не перестраховывается игнором кубков. Приоритет Клоппа – АПЛ и ЛЧ. Приоритет Гвардиолы – быть лучшим везде, даже в «ненужном» Кубке Лиги. Именно в этом, а еще в умении распределять силы на весь сезон, и кроется главное различие между двумя титанами.

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» – 1:2

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