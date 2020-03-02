Экипировщик «Сити» прокатился с трофеем между ног футболистов после победы в финале Кубка Лиги

1 марта «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка английской Лиги – 2:1.

В раздевалке «горожан» творилось полное безумие – экипировщик в одних трусах катался между ног футболистов по полу, залитому шампанским, с трофеем в руках. Видео действа опубликовал в сториз инстаграма Николас Отаменди.

На тусовку заглянул экс-гитарист и солист Oasis Ноэл Галлахер – звездный музыкант регулярно наведывается в раздевалку команды после побед на турнирах.

«Сити» стал победителем Кубка Лиги в пятый раз за семь лет.

«Горожане» завоевали восемь из девяти последних трофеев, разыгранных в Англии. Все – при Гвардиоле.

Пеп > Клоппа из-за Кубка Лиги. И дело не в количестве трофеев

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках