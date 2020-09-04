Мидлсбро
    -
    19:30
    04.09.20
    Риверсайд
    Шрусбери Таун
      Кубок английской Лиги • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Мидлсбро - Шрусбери Таун
      Кубок английской Лиги - 4 сентября 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Мидлсбро – Шрусбери Таун на Eurosport.ru! 4 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нил Уорнок или Сэм Риккеттс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мидлсбро и Шрусбери Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мидлсбро и Шрусбери Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет