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Мидлсбро - Шрусбери Таун

Кубок английской Лиги - 4 сентября 2020

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Мидлсбро – Шрусбери Таун на Eurosport.ru! 4 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Нил Уорнок или Сэм Риккеттс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мидлсбро и Шрусбери Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Мидлсбро и Шрусбери Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

