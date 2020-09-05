Бристоль Сити
    -
    16:00
    05.09.20
    Эштон Гейт
    Эксетер Сити
      Кубок английской Лиги • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бристоль Сити - Эксетер Сити
      Кубок английской Лиги - 5 сентября 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Бристоль Сити – Эксетер Сити на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бристоль Сити и Эксетер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бристоль Сити и Эксетер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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