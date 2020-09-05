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Милтон Кинс Донс - Ковентри Сити
Кубок английской Лиги - 5 сентября 2020
Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Милтон Кинс Донс – Ковентри Сити на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Расселл Мартин или Марк Робинс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милтон Кинс Донс и Ковентри Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Милтон Кинс Донс и Ковентри Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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