Брентфорд
    -
    14:00
    06.09.20
    Гриффин Парк
    Уиком Уондерерс
      Кубок английской Лиги • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Брентфорд - Уиком Уондерерс
      Кубок английской Лиги - 6 сентября 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Брентфорд – Уиком Уондерерс на Eurosport.ru! 6 сентября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Франк или Гарент Эйнсворт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брентфорд и Уиком Уондерерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брентфорд и Уиком Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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