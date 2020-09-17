Бёрнли
    -
    19:30
    17.09.20
    Тёрф Мур
    Шеффилд Юнайтед
      Кубок английской Лиги • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бёрнли - Шеффилд Юнайтед
      Кубок английской Лиги - 17 сентября 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Бёрнли – Шеффилд Юнайтед на Eurosport.ru! 17 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Крис Уайлдер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Шеффилд Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бёрнли и Шеффилд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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