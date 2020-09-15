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Бертон Альбион - Астон Вилла

Кубок английской Лиги - 15 сентября 2020

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Бертон Альбион – Астон Вилла на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джейк Бакстон или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бертон Альбион и Астон Вилла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бертон Альбион и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

