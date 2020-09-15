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Дерби Каунти - Престон Норт Энд

Кубок английской Лиги - 15 сентября 2020

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Дерби Каунти – Престон Норт Энд на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Филлип Коку или Алекс Нил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дерби Каунти и Престон Норт Энд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дерби Каунти и Престон Норт Энд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

