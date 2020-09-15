Миллуолл
    -
    20:00
    15.09.20
    Ден
    Челтнем Таун
      Кубок английской Лиги • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Миллуолл - Челтнем Таун
      Кубок английской Лиги - 15 сентября 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Миллуолл – Челтнем Таун на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Миллуолл и Челтнем Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Миллуолл и Челтнем Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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