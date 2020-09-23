Престон Норт Энд
    -
    21:00
    23.09.20
    Дипдейл
    Брайтон-энд-Хоув Альбион
      Кубок английской Лиги • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Престон Норт Энд - Брайтон-энд-Хоув Альбион
      Кубок английской Лиги - 23 сентября 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Престон Норт Энд – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! 23 сентября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алекс Нил или Грэм Поттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Престон Норт Энд и Брайтон-энд-Хоув Альбион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Престон Норт Энд и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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