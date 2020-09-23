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Флитвуд Таун - Эвертон

Кубок английской Лиги - 23 сентября 2020

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Флитвуд Таун – Эвертон на Eurosport.ru! 23 сентября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джоуи Бартон или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Флитвуд Таун и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Флитвуд Таун и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

