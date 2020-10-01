Астон Вилла
    -
    21:00
    01.10.20
    Вилла Парк
    Сток Сити
      Кубок английской Лиги • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Астон Вилла - Сток
      Кубок английской Лиги - 1 октября 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Астон Вилла – Сток Сити на Eurosport.ru! 1 октября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Майкл О'Нил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Сток Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астон Вилла и Сток Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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