Ньюпорт Каунти
    -
    19:30
    30.09.20
    Rodney Parade
    Ньюкасл
      Кубок английской Лиги • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ньюпорт Каунти - Ньюкасл
      Кубок английской Лиги - 30 сентября 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Ньюпорт Каунти – Ньюкасл на Eurosport.ru! 30 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюпорт Каунти и Ньюкасл и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ньюпорт Каунти и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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