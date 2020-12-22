Арсенал
    -
    23:00
    22.12.20
    Эмирейтс
    Манчестер Сити
      Кубок английской Лиги • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Арсенал - Манчестер Сити

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Арсенал – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 22 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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