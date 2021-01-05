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Перед матчем
Тоттенхэм - Брентфорд
Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Тоттенхэм – Брентфорд на Eurosport.ru! 5 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Томас Франк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Брентфорд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тоттенхэм и Брентфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! На подходе розыгрыш первого английского трофея в сезоне – Кубка Лиги. В первом полуфинале «Тоттенхэм» сойдется с «Брентфордом», представитель Чемпионшипа весьма неожиданно вылез в предфинальную стадию. Для Моуринью же это реальнейший шанс выйти в первый финал с «Тоттенхэмом» – надо только разобрать заведомо более слабого соперника. Но, может, вдруг случится еще одна сенсация? Чтобы первыми это узнать, смотрим матч вместе!