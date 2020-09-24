Новичок «Челси» Кай Хаверц впервые отличился в матче за лондонский клуб.

Во встрече третьего круга Кубка английской лиги против «Барнсли» 21-летний немецкий полузащитник сделал хет-трик. На 28-й минуте Мэйсон Маунт отдал передачу в штрафную, Тэмми Абрахам пропустил мяч на Хаверца, и Кай из штрафной вонзил дебютную банку за «синих».

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На 55-й минуте Маунт в прессинге отобрал владение на чужой трети и прострелил с левого фланга в центр. Абрахам пяткой оставил мяч Хаверцу, и тот оформил дубль.

А еще спустя 10 минут Сесар Аспиликуэта сделал передачу к центральной линии, и Абрахам в касание отправил пас вперед под выход Кая один на один. Немец убежал к штрафной, прокинул мяч мимо вышедшего голкипера и закатил в пустые ворота. Сразу после третьего гола Хаверц сел на скамейку и уступил место на поле Бену Чилуэллу.

Этот хет-трик стал первым в профессиональной карьере Кая Хаверца, а «Челси» победил «Барнсли» со счетом 6:0.

У Кая 26 очков во всех турнирах 2020-го – он забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. В календарном году из футболистов, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах, больше набрали только Роберт Левандовский (35), Лионель Месси (32) и Криштиану Роналду (31).

Хаверц перешел в «Челси» 4 сентября и стал вторым в списке самых дорогих трансферов лондонского клуба. «Байер» получил за воспитанника 77 миллионов евро.

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