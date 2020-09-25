«Ливерпуль» в матче третьего круга Кубка английской Лиги против клуба Лиги 1 (третьего по силе дивизиона страны) «Линкольн Сити» установил мощное статистическое достижение.

К 37-й минуте «красные» уже вели в счете с комфортной разницей – 4:0, мячи забили Джердан Шачири, Такуми Минамино и Кёртис Джонс (дважды). Твиттер Goal.com сообщил, что к этому моменту владение мячом мерсисайдского клуба достигло отметки 94%. Соответственно, «Линкольн» проводил в атаке или с каким-то маломальским контролем встречи лишь 6% времени.

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Сайт не приводит аналитическую компанию, чьими метриками пользовался для измерений. В частности, статистический ресурс WhoScored показывает, что по состоянию на 37-ю минуту после четвертого забитого мяча «Ливерпуль» владел мячом 73,3%.

На сайте «красных» приводят цифры, что за весь матч действующие чемпионы Англии таскали мяч 71,6% времени. Такой же показатель демонстрирует счетчик на странице встречи на WhoScored.

«Ливерпуль» разнес «Линкольн» со счетом 7:2. Остальные три мяча у мерсисайдцев забили Минамино, Марко Груйич и Дивок Ориги.

В четвертом раунде Кубка английской Лиги команда Юргена Клоппа примет лондонский «Арсенал».

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