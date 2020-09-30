Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер самовольно покинул поле во время матча Кубка Лиги против «Челси».

Необычный инцидент произошел на 77-й минуте, когда «шпоры» проигрывали со счетом 0:1. 26-летний Дайер ушел в подтрибунные помещения, за ним двинулся тренер Жозе Моуринью. Через некоторое время оба вернулись на свои места.

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«После воскресной игры было очень тяжело. Возможно, из-за этого мне пришлось отбежать, но мы прошли дальше! Жозе был не особо доволен, но что поделать – зов прирды. Я слышал, у «Челси» был момент, пока меня не было, но, к счастью, они не забили», – объяснил Дайер отлучку в комментарии BBC.

«Синие» действительно могли увеличить разрыв в счете, пока Дайер бегал в туалет – Каллум Хадсон-Одои бил по воротам из центра штрафной. Несмотря на потенциальную опасность, Моуринью поддержал футболиста.

«То, что случилось с Дайером, ненормально, и я должен по-своему похвалить его. Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. То, что произошло, неестественно – ему без вариантов пришлось убежать. Может быть, это нормально, когда ты полностью обезвожен, а это был именно тот случай. Мне пришлось надавить на него, чтобы он вернулся, и это отличный пример для всех. Если руководству [Лиги] наплевать на игроков, то мне нет», – заявил тренер.

«Тоттенхэм» сравнял счет на 83-й минуте и выиграл матч в серии пенальти.

Дайер в воскресенье, 27 сентября, отыграл отыграл весь матч АПЛ с «Ньюкаслом».

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