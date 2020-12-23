«Арсенал» разгромно уступил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Лиги и нарвался на ироничную критику от Гари Линекера – экс-нападающего сборной Англии.

«Становится все сложнее винить в чем-либо Озила», – написал Линекер. 32-летнего немецкого полузащитника не включили в заявку на АПЛ, хотя он получает зарплату по контракту. Болельщики «Арсенала» недовольны этой ситуацией.