«Арсенал» разгромно уступил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Лиги и нарвался на ироничную критику от Гари Линекера – экс-нападающего сборной Англии.
«Становится все сложнее винить в чем-либо Озила», – написал Линекер. 32-летнего немецкого полузащитника не включили в заявку на АПЛ, хотя он получает зарплату по контракту. Болельщики «Арсенала» недовольны этой ситуацией.
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- «Арсенал» проиграл «Сити» со счетом 1:4 и не смог выиграть восьмой матч из последних 11.
- Последние три победы лондонцев пришлись на Лигу Европы (соперники – «Молде», «Рапид» и «Дандолк»). Выиграть в Англии не получается с 1 ноября.
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