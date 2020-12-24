«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Эвертоном» в четвертьфинале Кубка английской Лиги (2:0) благодаря голам Эдинсона Кавани и Антони Марсьяля на излете матча. Уругвайского форварда признали игроком матча, но все могло произойти совершенно иначе, если бы в поединках этого раунда турнира использовался ВАР.

«Юнайтед» весь матч душил команду Анчелотти. Переломный момент мог наступить на 51-й минуте, когда Кавани после словесной перепалки с защитником «ирисок» Йерри Миной схватил колумбийца за горло. Двухметровый защитник мгновенно свалился на газон с признаками cильного удушья.

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Арбитр в этот момент оказался спиной к эпизоду, а его помощники прозевали конфликт горячих южноамериканцев. Имей судья возможность воспользоваться ВАР, он бы наверняка удалил Эдинсона, и еще неизвестно, как бы завершилась встреча при игре «МЮ» в меньшинстве. Кавани в итоге не получил даже желтую карточку.

Похожий эпизод недавно случился в игре АПЛ «Арсенал» – «Бёрнли». Игрок лондонцев Гранит Джака подержал за горло Эшли Вествуда. Судья воспользовался ВАР и погнал швейцарца с поля.

«Там не было красной карточки. Надо понимать, что сцепились два южноамериканца, у которых бывали стычки и раньше. Например, недавно в квалификации на ЧМ-2022», – не заметил криминала тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

ВАР применяется в Кубке Лиги со стадии полуфинала и только на стадионах клубов АПЛ.

В полуфинале 5 января «Юнайтед» сразится с «Манчестер Сити».

Еще одну пару составили «Тоттенхэм» – «Брентфорд». Встреча пройдет 6 января.

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