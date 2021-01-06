Октябрьские 1:6 на «Олд Траффорд» от воинов Моуринью, ноябрьский загиб бледному «Арсеналу» и бесславный вылет из Лиги чемпионов незадолго до Рождества. С такими жирными кляксами в личном деле Уле-Гуннар Сульшер уже давно должен был умотать в родную Норвегию и решать проблемы с преследующей его местной налоговой. На первый взгляд, сложно понять, почему руководство «Манчестер Юнайтед» выписало очередной кредит доверия тренеру, но всего за полтора месяца он преодолел кризис и вывел команду на второе место в АПЛ.

Проклятия фанатов в адрес Сульшера сменились плакатами «Уле, верни нам чемпионский кубок!» В последний раз манкунианцы финишировали первыми в АПЛ еще в 2013-м при Алексе Фергюсоне, а Робин ван Перси тогда набил 26 банок и стал лучшим бомбардиром турнира. Сегодняшний «Юнайтед» совершенно не похож на сборку того поколения ни структурно, ни в игровом плане. Хотя бы потому, что системообразующий футболист команды Сульшера и ее лучший бомбардир – полузащитник Бруну Фернандеш.

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Неудачный старт сезона «МЮ» напрямую связан с плохой формой португальца. Но сейчас Фернандеш сияет, как и прошлой зимой, когда его трансфер оживил тусклую команду и помог выбить путевку в Лигу чемпионов. Лучший игрок АПЛ ноября поражает статистикой – на его счету 18 голов и 14 ассистов в 29 матчах Премьер-лиги. А еще он единственный игрок в истории клуба, забивающий больше одного мяча за матч.

Сульшер бы не вывез, сделай он ставку только на прокачку формы лучшего игрока команды. Подавленный неудачами тренер обратился за помощью к легендам клуба – Рою Кину и Райану Гиггзу. Норвежец попросил звезд «Юнайтед» 90-х поднять моральный дух игроков, и теперь они раз в неделю, а также перед важными матчами приезжают на базу в Кэррингтон. Впервые это произошло в начале декабря накануне рубки с «Манчестер Сити», когда особенно звонко звучали слухи об увольнении Сульшера. Дерби закончилось со счетом 0:0, а «МЮ» после этой встречи выиграл пять матчей из шести.

Райан Гиггз и Рой Кин Фото: Getty Images

Показательный момент работы Кина и Гиггза – на «Олд Траффорд» снова вернулась особенная энергетика в конце матчей, так называемый Ферги-тайм. Победу над «Вулверхэмптоном» команда вырвала на отметке 92:51 благодаря голу Рэшфорда. В последний раз «Юнайтед» дожимал соперника так поздно еще в 2009-м, когда Майкл Оуэн принес знаменитую победу в дерби на шестой компенсированной минуте. «У игроков и сотрудников клуба изменился менталитет, – сияет Сульшер. – Мы два года работали над тем, чтобы они осознали, частью какого великого клуба являются. Теперь это дает плоды».

В начале января тренерский штаб «Юнайтед» усилил еще один исполнитель с мощным и славным манкунианским бэкграундом. Даррен Флетчер покинул клуб в 2015-м после 20 лет в системе «красных дьяволов» и вернулся прошлой осенью. Шотландец работал с составом U-16 и быстро убедил Сульшера в своей необходимости первой команде. «Даррен обладает ДНК «Юнайтед». Его опыт, как на поле, так и за его пределами, а также победный настрой и целеустремленность усилят нашу команду», – убежден Уле-Гуннар.

Немаловажный фактор в камбэке «МЮ» – вклад аналитической команды Сульшера под руководством Эндрю Мередита. Специалист проявил себя в качестве главного тренера сборной Германии по хоккею на траве, с которой дважды взял золото Олимпиады (2008, 2012), а с «Юнайтед» сотрудничает последние полтора года. Благодаря исследованиям Мередита повысился КПД бразильца Фреда – аналитик обратил внимание Сульшера, что полузащитник делает слишком много касаний мяча. Этот баг Фреда исправили, и сейчас он один из лучших в АПЛ по выигранным единоборствам и передачам. Еще одна знаковая фигура в штабе «Юнайтед» – специалист по физподготовке Мартин Перт. Это с его приходом в Марсьяль стал пробегать на 20% больше, чем при Моуринью.

Нынешний сезон в «МЮ» напоминает ситуацию конца 1989 года, когда в третьем сезоне под руководством Алекса Фергюсона команда плелась на 16 месте, и лишь решением совета директоров тренер продолжил работу. Чтобы спустя годы сделать «красных дьяволов» самой мощной силой в английском футболе, со знаменитым треблом и победой в Лиге чемпионов. Вполне возможно, что два месяца назад исполнительный директор «Юнайтед» Эд Вудворд принял историческое решение и не стал менять тренера с манкунианской группой крови на Маурисио Почеттино.

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