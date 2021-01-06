6 января состоится первый полуфинальный матч Кубка английской Лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет на «Олд Траффорд».

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Кубок английской Лиги «МЮ» провалил старт, а сейчас бьется за чемпионство. Помогли Кин и Гиггз ЧАС НАЗАД

Эдинсон Кавани продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию и пропустит дерби. Больше потерь у Сульшера нет – ожидается появление в старте Линделёфа, который испытывал проблемы с бедром.

У Гвардиолы потерь больше – по-прежнему травмированы Ферран Торрес, Эдерсон, Дойл и Эрик Гарсия. Из хороших новостей можно отметить возвращение в строй после двухнедельного карантина Уокера и Жезуса. Под вопросом участие в игре Лапорта, который залечивает подколенное сухожилие.

Жезус Фото: Eurosport

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

«Манчестер Юнайтед» в рекордный 16-й раз вышел в полуфинал Кубка Лиги. В девяти случаях «красные дьяволы» выходили в финал.

Команды второй сезон подряд встретятся в полуфинале Кубка лиги. В прошлом сезоне «Сити» победил в гостях 3:1, после чего сгорел дома 0:1 и вышел в финал.

Наметилась существенная тенденция к доминированию гостей в последних манкунианских дерби. Хозяева победили лишь в трех случаях из последних 14 противостояний.

«МЮ» не проигрывает в дерби в последних трех играх во всех соревнованиях и не пропускает.

СТАВКИ БУКМЕКЕРОВ

Победа «Юнайтед»: 3,50

Ничья: 3,71

Победа «Сити»: 2,08

Букмекеры считают фаворитом гостей. Это отчасти оправдано гостевыми успехами команд в дерби, но не совсем верно, если учитывать форму «Юнайтед». Команда Сульшера преодолела осенний кризис и составила конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство. Поэтому выгодно взять фору «МЮ» с нулем за коф 2.53.

СОСТАВЫ

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Насладиться дерби можно на телеканале «Матч! Футбол 2» – старт в 22:45 (мск). А еще на Eurosport.ru будет текстовая трансляция – приходите.

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