«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка английской Лиги (0:2). Это поражение стало первым для «красных дьяволов» в дерби за последние три матча. После игры тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил респект победителям.
«Манчестер Сити» способен забивать много отличных мячей, это можно принять. Но когда пропускаешь после двух простых стандартных положений, это очень разочаровывает. В тех моментах мы сыграли недостаточно хорошо. Мы сыграли с очень хорошей командой, которая здорово выступила. «Сити», вероятно, лучшая команда в Англии», – цитирует Сульшера BBC со ссылкой на Sky Sports.
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- «МЮ» при Сульшере проиграл во всех 4 полуфиналах национальных Кубков и ЛЕ.
- В финале Кубка английской Лиги «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом». Матч пройдет 25 апреля.
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