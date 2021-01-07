«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка английской Лиги (0:2). Это поражение стало первым для «красных дьяволов» в дерби за последние три матча. После игры тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил респект победителям.

«Манчестер Сити» способен забивать много отличных мячей, это можно принять. Но когда пропускаешь после двух простых стандартных положений, это очень разочаровывает. В тех моментах мы сыграли недостаточно хорошо. Мы сыграли с очень хорошей командой, которая здорово выступила. «Сити», вероятно, лучшая команда в Англии», – цитирует Сульшера BBC со ссылкой на Sky Sports.