Опубликовано 25/04/2021 в 17:20 GMT | Обновлено 25/04/2021 в 17:31 GMT

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в финале Кубка английской Лиги со счетом 1:0 и восьмой раз в истории выиграл трофей.

Единственный мяч забил Эмерик Лапорт – на 83-й минуте французский защитник замкнул головой подачу с углового в исполнении Кевина де Брёйне.

На пути к финалу «Сити» обыграл «МЮ» (2:0), «Арсенал» (4:1), «Бёрнли» (3:0) и «Борнмут» (2:1).

«Тоттенхэм» прошел «Брентфорд» (2:0), «Сток Сити» (3:1), «Челси» (2:1) и «Лейтон Ориент» (неявка из-за COVID-19).

«Манчестер Сити» завоевал трофей шестой раз за восемь лет. «Горожане» побеждали в 2014-м, 2016-м, 2018-м, 2019-м и 2020-м.

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