Великая неожиданность – «Манчестер Сити» шестой раз за восемь лет выиграл Кубок английской Лиги. В финале повержен «Тоттенхэм». С абсолютно недееспособными лондонцами команда Гвардиолы мучилась почти всю игру и забила только в самом конце. Матч «Сити» и «Тоттенхэма» оказался типичной игрой, от которой ждешь много, а yt получаешь ничего. Напоминает один глобальный проект.

Финальный матч за титул обладателя Кубка английской Лиги важен для «Тоттенхэма» и вторичен для «Сити». Манкунианцы ставят в этот сосуд цветы, а «шпоры» сейчас просто не могут тягаться с «горожанами». «Тоттенхэм» сейчас должен не о Суперлиге думать, а о том, что даже уровень Лиги Европы для команды пока идет тяжеловато. Поэтому матч превратился в пустую формальность лишь с одной интригой – на какой минуте забьют парни в небесно-голубом.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

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Не провались проект Суперлиги, такие игры нам пришлось бы наблюдать регулярно. Флорентино Перес обещал бесконечные топовые вывески – и не соврал бы. Многие говорят, что от топ-матчей невозможно утомиться, и здесь уже можно найти враки. Устанем мы, только когда по тем или иным причинам матчи превратятся в формальность.

«Манчестер Сити» предстоит важная заруба в «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов – тренерский штаб наверняка учитывал это перед игрой с «Тоттенхэмом». На «Уэмбли» вышел почти основной состав, но скорости были ниже обычной игры «горожан». «Сити» выглядел блекло, но на фоне полумертвого «Тоттенхэма» «горожане» смотрелись великолепно. Манкунианцы просто провели рядовой матч АПЛ и также дежурно выиграли с сумасшедшим преимуществом в xG (2,82 против 0,04). Если бы такой же матч мы увидели в регулярном чемпионате Суперлиги, то не восприняли его иначе из-за другой обертки, это был бы все тот же КАЛ (Кубок английской Лиги – Eurosport). Именно поэтому Суперлига – просто красивая попытка продать пустую, но интересную с первого взгляда идею, чтобы заработать на ней миллионы.

Флорентино Перес Фото: Getty Images

Здесь «Сити» помешал раскрыться скорый полуфинал, а в Суперлиге было бы оправдание в виде предстоящей встречи с лидером турнирной таблицы, мадридским «Реалом» (а кем же еще). Или наступающий плей-офф, где сил понадобится больше, чем в матчах с никчемными командочками из второй половины таблицы Суперлиги. Лучшие клубы этого турнира точно начали бы мыслить именно так – турнирная таблица неминуемо разделится на «Реал», «Барсу», «Сити» и «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Милан».

Финал Кубка Лиги – хороший повод в последний раз подумать о Суперлиге, чтобы точно забыть о ней. Ничего хорошего, кроме денег Флорентино Пересу и его соратникам, она не принесет. А у нас скоро полуфиналы ЛЧ, где правит не менее сомнительный, но уже такой родной Александер Чеферин.

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