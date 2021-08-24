Барроу
    -
    21:45
    24.08.21
    Холкер Стрит
    Астон Вилла
      Кубок английской Лиги • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Барроу - Астон Вилла

      Футбол. Следите за матчем Барроу – Астон Вилла на Eurosport.ru! 24 августа 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Данн или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барроу и Астон Вилла и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Барроу и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет