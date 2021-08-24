Норвич
    -
    21:00
    24.08.21
    Карроу Роуд
    Борнмут
      Кубок английской Лиги • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Норвич - Борнмут

      Футбол. Следите за матчем Норвич – Борнмут на Eurosport.ru! 24 августа 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Даниэль Фарке или Джонатан Вудгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Норвич и Борнмут и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Норвич и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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