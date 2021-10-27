Вест Хэм
    -
    21:45
    27.10.21
    London Stadium
    Манчестер Сити
      Кубок английской Лиги • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Вест Хэм - Манчестер Сити

      Футбол. Следите за матчем Вест Хэм – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 27 октября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Мойес или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Вест Хэм и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» готовятся к дерби РПЛ. Почему? Просто у Пепа Гвардиолы играет Александр Зинченко, а у Дэвида Мойеса – Никола Влашич. Узнайте, кто из делегатов российского чемпионата станет победителем, в текстовой трансляции на Eurosport.ru!