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Перед матчем
Ливерпуль - Лестер Сити
Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Лестер Сити на Eurosport.ru! 22 декабря 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Английский футбол не закрылся на карантин и будет бомбить все новогодние праздники. «Ливерпуль» и «Лестер» столкнутся в Кубке Лиги и точно подарят зажигательный матч: в последние четыре года команды только раз не отгрузили за 90 минут три мяча. Следите за игрой в этом текстовом лайве!