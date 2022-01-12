Тоттенхэм
    -
    22:45
    12.01.22
    Тоттенхэм Хотспур (стадион)
    Челси
      Кубок английской Лиги • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Тоттенхэм - Челси

      Футбол. Следите за матчем Тоттенхэм – Челси на Eurosport.ru! 12 января 2022 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Антонио Конте или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Полина Шерстобитова
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      Всем привет! Кубок английской лиги, друзья. Полуфинал! Меня зовут Полина Шерстобитова, и здесь мы вместе последим за топовым противостоянием «Тоттенхэма» и «Челси». В финал пройдет лишь одна команда, а это значит, что нас ждет вечер захватывающего футбола. Присоединяйся, Eurosport.ru расскажет обо всех самых интересных эпизодах матча.