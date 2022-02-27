Челси
    -
    19:30
    27.02.22
    Новый Уэмбли
    Ливерпуль
      Кубок английской Лиги • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Челси - Ливерпуль

      Футбол. Следите за матчем Челси – Ливерпуль на Eurosport.ru! 27 февраля 2022 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Челси и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Челси» и «Ливерпуль» – один из самых титулованных команд в истории Кубка Лиги. Но «красные» все же на один раз больше забирали трофей, хотя дольше не играли в решающем матче. Следи за финалом Кубка в этом текстовом лайве!