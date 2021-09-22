22 сентября определились все пары 4-го раунда Кубка английской Лиги. Самыми громкими вывесками станут противостояния «Сити», с «Вест Хэмом», который уже выбил другой манчестерский клуб, «МЮ», а встреча «Арсенала» и Лидса».
Полностью пары сложились следующие:
«Челси» – «Саутгемптон»
Чемпионат Украины
«Шахтер» разгромил «Динамо Киев» и взял Суперкубок
«Арсенал» – «Лидс»
«Сток Сити» – «Брентфорд»
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
«Лестер» – «Брайтон»
«Бёрнли» – «Тоттенхэм»
«КПР» – «Сандерленд»
«Престон Норд Энд» – «Ливерпуль»
- Матчи пройдут на неделе, начинающейся 25 октября.
- «Манчестер Сити» – действующий обладатель трофея.
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