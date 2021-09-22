22 сентября определились все пары 4-го раунда Кубка английской Лиги. Самыми громкими вывесками станут противостояния «Сити», с «Вест Хэмом», который уже выбил другой манчестерский клуб, «МЮ», а встреча «Арсенала» и Лидса».

Полностью пары сложились следующие:

«Челси» – «Саутгемптон»

Чемпионат Украины «Шахтер» разгромил «Динамо Киев» и взял Суперкубок ЧАС НАЗАД

«Арсенал» – «Лидс»

«Сток Сити» – «Брентфорд»

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

«Лестер» – «Брайтон»

«Бёрнли» – «Тоттенхэм»

«КПР» – «Сандерленд»

«Престон Норд Энд» – «Ливерпуль»

Матчи пройдут на неделе, начинающейся 25 октября.

«Манчестер Сити» – действующий обладатель трофея.

Чемпионат Испании Мартинес все же может оказаться в «Барсе» после Лиги наций (Балаге) 3 ЧАСА НАЗАД