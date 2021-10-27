«Манчестер Сити» проиграл «Вест Хэму» в Кубке Лиги – 3:5 по итогам серии пенальти.

Основное время матча прошло без голов. «Манчестер Сити» не забил впервые с 28 сентября, когда уступил «ПСЖ» на выезде – 0:2. «Вест Хэм» в последний раз оставался без мячей 11 сентября, в игре против «Саутгемптона» (0:0).

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Ключевым в серии пенальти оказался промах Фила Фодена. Англичанин оказался первым исполнителем в составе «Манчестер Сити» и не попал в нижний угол. Ранее 21-летний вингер ни разу в карьере не бил с 11-метровой отметки.

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«Вест Хэм» Фото: Getty Images

«Манчестер Сити» побеждал в четырех последних розыгрышах Кубка Лиги. По общему числу побед в турнире (8) с клубом сравнился лишь «Ливерпуль». Поражение от «Вест Хэма» – второе в карьере Гвардиолы в Кубке Лиги. За более чем пять лет! До победного марафона «Сити» брал Кубок Лиги в 2016-м. Спустя год трофей ушел «МЮ». Впервые за пять лет чашка уйдет команде не из Манчестера – «Юнайтед» отлетел раундом раньше от того же «Вест Хэма».

Кстати, Пеп Гвардиола привлекает в состав все больше воспитанников. Почитайте про еще одного янгстера «Сити» , который отказал «Челси» и вряд ли опозорился бы в стиле Фодена.

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