Клубы просят Английскую футбольную лигу (EFL) расследовать обстоятельства переноса первого полуфинального матча Кубка Лиги «Ливерпуль» – «Арсенал».
Игра должна была состояться 6 января, но была перенесена на 13 января. Причина – нескольких случаев заражения коронавирусом в «Ливерпуле». При этом после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун» (4:1) главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что подавляющее большинство тестов оказались ложноположительными. Единственный положительный тест сдал защитник Трент Александер-Арнольд.
Ad
Согласно информации The Athletic, решение о переносе матча было принято после того, как «Ливерпуль» прошел два раунда тестирования – они выявили несколько зараженных коронавирусом. Однако третья серия тестов показала, что почти все игроки на самом деле не болеют ковидом.
Кубок Англии
Фанаты соперника «Ливерпуля» высмеяли трагедию в Хиллсборо
Источник отмечает, что EFL получила несколько жалоб от клубов – они требуют выяснить, когда «Ливерпуль» получил данные о том, что результаты тестов были ложноположительными. Если обнаружится, что «Ливерпуль» попросил перенести встречу с «Арсеналом» без уважительной причины, клубу грозят серьезные санкции.
Футболистов АПЛ без прививки забанят после гостевых матчей ЛЧ и ЛЕ – придется сидеть на карантине.
Еще одна мера против вируса – игроки АПЛ ежедневно будут сдавать ковид-тесты прямо в машинах.
Причина возвращения к экстремальным антиковидным мерам – рекорд по заболеваемости ковидом в АПЛ.
Источник: The Athletic
Чемпионат Англии
«Челси» без Лукаку – топ. «Ливерпуль» вытянули африканцы
Чемпионат Англии
«Арсенал» – первый клуб АПЛ, получивший 100 красных карточек
Реклама
Ad
Реклама
Ad