Клубы просят Английскую футбольную лигу (EFL) расследовать обстоятельства переноса первого полуфинального матча Кубка Лиги «Ливерпуль» – «Арсенал».

Игра должна была состояться 6 января, но была перенесена на 13 января. Причина – нескольких случаев заражения коронавирусом в «Ливерпуле». При этом после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун» (4:1) главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что подавляющее большинство тестов оказались ложноположительными. Единственный положительный тест сдал защитник Трент Александер-Арнольд.

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Согласно информации The Athletic, решение о переносе матча было принято после того, как «Ливерпуль» прошел два раунда тестирования – они выявили несколько зараженных коронавирусом. Однако третья серия тестов показала, что почти все игроки на самом деле не болеют ковидом.

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Источник отмечает, что EFL получила несколько жалоб от клубов – они требуют выяснить, когда «Ливерпуль» получил данные о том, что результаты тестов были ложноположительными. Если обнаружится, что «Ливерпуль» попросил перенести встречу с «Арсеналом» без уважительной причины, клубу грозят серьезные санкции.

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Источник: The Athletic

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