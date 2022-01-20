21 декабря «Арсенал» разнес в 1/4 финала Кубка Лиги «Сандерленд» (5:1) и ворвался в полуфинал. Результативные матчи – норма для турнира, и особенно для «канониров». Клубу принадлежит рекорд: в октябре 2012-го «Арсенал» разрушил «Рединг» 7:5 в самой результативной схватке в истории Кубка. Никто до и после не забивал за игру 12 мячей. Примечательно, что в той битве сыграли футболисты из России – Андрей Аршавин и Павел Погребняк.

В сезоне-2012/13 «Арсенал» и «Рединг» впервые за четыре года бились в АПЛ: один из старейших клубов мира вторгся в элиту после обидного вылета в розыгрыше-2007/08, когда скатился в Чемпионшип из-за плохой статистики личных встреч с «Фулхэмом». Для «канониров» матчи с андердогом оказались отличной возможностью нафармить очки, но первая встреча показала, что с «Редингом» легко не будет.

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Специально под Премьер-лигу «ройялс» устроили жирный шопинг: одним из новичков стал Павел Погребняк. Форвард присоединился к клубу свободным агентом – его не продлил «Фулхэм». В «Арсенале» к тому моменту уже 3,5 года играл другой русский – Андрей Аршавин. Тот сезон для воспитанника «Зенита» оказался последним в Англии, хотя к его старту он приехал настроенным вернуться на топовый уровень после полугодичной аренды в Питере. Встреча русских в Англии подогревала интерес к сражению гранда с аутсайдером.

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Павел Погребняк, «Рединг» Фото: Getty Images

Первое свидание после отлучки «Рединга» в низший дивизион произошло не в чемпионате – команды столкнулись в 1/8 финала Кубка Лиги. В предыдущем раунде «Арсенал» развалил «Ковентри Сити» 6:1 – Аршавин оформил 1+2. «Ройялс» прошли на игру больше: дожали «Питерборо» и «Куинз Парк Рейнджерс» с одинаковым счетом 3:2 – в обоих встречах Погребняк вложил по мячу, причем «КПР» – победный на 81-й минуте.

Матч состоялся 30 октября, до первой встречи в чемпионате оставалось чуть меньше двух месяцев, так что соперники могли присмотреться друг к другу. На тот момент они находились не в лучшем состоянии. «Рединг» уже грел место в зоне вылета без побед после 11 туров, «Арсенал» же плавал далеко от заветного четвертого места: проблемы с составом мешали стабильно добывать результат, поэтому лондонцы занимали только восьмую строчку.

Кубок превратился в обузу для Арсена Венгера, который выставил против «Рединга» явных резервистов. Класса от основной команды добавили только Тео Уолкотт, Лоран Косьельни и вышедший на замену Оливье Жиру. «Кубок Лиги не был приоритетом, но если бы мы вышли так, будто нам наплевать на результат, то мне было бы стыдно», – делился Венгер. Некстати матч пришелся и андердогу, который оказался в эпицентре кровавой борьбы за выживание. Однако Брайан Макдермотт, в отличие от французского коллеги, выставил приличный состав. В сочетании с заряженными трибунами соперника это стало тяжелым испытанием для «Арсенала».

Почти весь первый тайм «канониры» выглядели сонными и растерянными. «Рединг», напротив, начал резво и за первые 40 минут вонзил четыре. Мощное начало андердога и полная беспомощность гранда заставили запеть крошечный стадион «Мадейски» (вместимость чуть меньше 25 тысяч). Эмоции фанатов «Рединга» все сильнее заряжали хозяев и парализовали гостей. «Арсенал» пытался контролировать мяч, но растрачивал владение впустую. Зато «ройялс» не переставали атаковать и на 37-й минуте вколотили четвертый: такому результату удивлялись даже сами игроки «Рединга» – происходящее напоминало групповой сон, словно в фильме «Начало».

«Было 0:4, хотя «Рединг» мог забить еще один или два, – грустил Венгер. – Я чувствовал себя разбитым и думал о перерыве. Завестись после такого было несложно, но мне просто было жаль болельщиков – они остались с нами. Большая часть не ушла со стадиона и поддержала нас, отдаю им должное. Благодарен и тем, кто покинул «Мадейски» после четвертого мяча». Фанаты «Арсенала» действительно хлынули на выход под конец первого тайма, но неожиданный гол Уолкотта заставил их остаться.

В атаке важную роль сыграл Аршавин: он подхватил мяч в центре поля и идеальным пасом между двух защитников вывел англичанина один на один. Тео без проблем разобрался с вратарем, но голу не радовался – до спасения было еще слишком далеко. Однако успех гостей здорово подкосил уверенность соперника. «Я был недоволен в перерыве, потому что мы ушли при счете 4:1 вместо 4:0. Это дало им импульс, в котором они нуждались. Мы доминировали в первом тайме, а затем они забили гол из ничего», – досадовал Макдермотт.

Андрей Аршавин («Арсенал») в игре Кубка Лиги против «Рединга» Фото: Getty Images

Почти за полтора года до матча с «Редингом» «Арсенал» имел опыт игры при счете 4:0, но в свою пользу. В феврале 2011-го «канониры» превратили первый тайм выездной встречи с «Ньюкаслом» в кошмар для соперника. Уолкотт, Йохан Джуру и Робин ван Перси отгрузили четыре за 26 минут. Вот только в последние 25 минут хозяева устроили исторический камбэк и стали первой командой АПЛ, которая отыгралась с 0:4.

«Я знаю, каково терять лидерство 4:0 – это случилось со мной в Ньюкасле. Я держал это в голове в игре с «Редингом» и надеялся, что мы сможем вернуться. Странно объяснять: при 4:0 вы думаете, что выиграли, но при 4:2 начинается паника», – рассуждал Венгер.

Тревога «ройялс» началась на 64-й, когда вышедший двумя минутами ранее Жиру вонзил второй. Хозяева еще вели в два мяча, но уже надломились психологически: сложно осознать, что верная победа утекает, а то, что получалось еще полчаса назад, уже не выходит. Однако отчаянная игра в защите оттягивала кошмар. Вот уже шла 85-я, а счет не менялся.

И когда трибунах окончательно успокоились, что победа не уже не уйдет, все перевернулось. Косьельни наконец исправился за дурацкий автогол и на 89-й трансформировал в точный удар навес Уолкотта с углового. Финал матча резко накалился, к тому же арбитр Кевин Френд щедро отстегнул к основному времени четыре минуты.

«Канониры» конкретно навалились и пуляли мяч в штрафную при любой возможности. Наученный суровой жизнью в низших лигах «Рединг» не прогибался под забросами соперника: наоборот, обороняться в таком стиле даже комфортнее. Компенсированные минуты истекли – счет не менялся, но Френд все никак не давал финальный свисток. Секундомер отсчитал 94 минуты и 53 секунды, когда Микель Игнаси выбросил аут с левого фланга практически по центру поля, после которого Франсис Коклен зашвырнул мяч в штрафную.

Трибуны не переставая свистели с того момента, как счетчик пробил 94 минуты. Лондонцы воспользовались просчетом судьи: Маруан Шамах выиграл воздух в коробке «Рединга» и скинул на Уолкотта, который с нескольких метров вонзил мяч в сетку. «Канониры» взорвались в радости: Коклен и Жиру вбежали в толпу фанатов с нижнего яруса и швырнули им футболки. Спустя несколько секунд партнеры и судья напомнили французам, что матч продолжается – пришлось просить джерси обратно. На табло 4:4 сверкали рядом с другими цифрами – 95 минут и одна секунда.

Оливье Жиру («Арсенал») после гола «Редингу» Фото: Getty Images

«Очевидно, что рефери добавил две минуты к уже четырем компенсированным, чтобы в сумме получить шесть, – злился тренер «Рединга». – Невозможно так плохо следить за временем, как это делал судья». Венгер же не мог поверить в происходящее: «На 89-й минуте было все еще 4:2. Затем произошло чудо. В игре было много поворотных моментов, особенно важный – гол перед перерывом».

«Арсенал» вонзил два в последние семь минут и залез в экстра-таймы, где получил еще большее психологическое преимущество. «Рединг» выглядел смятым: только что команда упустила верную победу. Владение «канониров» тоже изменилось: игроки больше не торопились, они были уверенны в неизбежности победы. На 102-й минуте Аршавин отдал второй ассист – скатил под удар Шамаху из-за штрафной.

В очередной раз показалось, что интрига загнулась, но домашняя публика и раненное самолюбие вернули «Рединг» в атаку. В отличие от Аршавина, Погребняк начал матч на скамейке – в АПЛ он играл почти в каждом туре и нуждался в отдыхе. Павел выпорхнул на 73-й минуте и стал свидетелем того, как «Арсенал» рушит мечты болельщиков. Именно россиянин на 116-й вернул надежду: ловко кивнул после неудачного удара партнера с правого угла штрафной. Снова последние минуты, снова равный счет – в таком сценарии больше опыта было у «Арсенала».

«Рединг» уже дважды пропустил в компенсированное время – история повторилась и в овертайме. Хозяева увлеклись атакой и пропустили быстрый выпад. Аршавин после 120 минут изнуряющего матча выдал дикий спринт по левому флангу, вторгся практически во вратарскую и пробил. Защитник отразил мяч с ленточки, но прямо в ноги Уолкотту, который стоял в паре метров от ворот и в касание отправил мяч в сетку. Андрею Сергеевичу записали третий ассист в матче, а «канониры» повели.

Тео Уолкотт («Арсенал») забил «Редингу» Фото: Getty Images

Но и это оказалось не все: судья снова расщедрился на дополнительные минуты, а «Рединг» всем составом попер вперед. Гости успешно отбивались, а Шамах один из выносов конвертировал в выход один на один и установил окончательный счет неадекватной перестрелки – 7:5. Помимо участия в самом результативном матче «Рединг» оказался единственной командой в истории Кубков Англии и Лиги, которая забила пять и проиграла. «Это был самоубийственный футбол во втором тайме и в дополнительное время. Даже счет 5:5 – это экстраординарно. Худшее поражение в моей карьере. В раздевалке я ничего не говорил игрокам. Иногда чем меньше сказано, тем лучше. Все осознавали, что произошло. Эта игра запомнится надолго, чувствую себя отвратительно», – бомбил Макдермотт.

Камбэк получился бы еще красивее, если бы «канониры» добрались до финала и забрали титул. Но «Арсенал» слил по пенальти «Брэдфорд Сити» из четвертого дивизиона уже в следующем раунде. Один из героев спасения Аршавин больше не перфомил: до конца сезона вылез на поле всего пять раз и летом укатил в «Зенит». Погребняк же задержался в «Рединге» еще на два года. Остался основным форвардом в Чемпионшипе, где за два сезона наколотил 19 мячей и выдал шесть ассистов.

КТО БОЛЬШЕ ЗАПОМНИЛСЯ В АНГЛИИ? Аршавин Погребняк

«7:5 – теннисный счет», – восторгался Венгер. Красивый камбэк остался приятным эпизодом в разрушающемся «Арсенале». А рекорд по результативности в Кубке Лиги до сих пор не перебили – это сделать будет реально сложно. Подобные триллеры случаются крайне редко, но вспоминать их – невероятно ностальгично и приятно.

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