27 февраля в 19:30 по московскому времени состоится финал Кубка английской Лиги, в котором «Челси» сыграет с «Ливерпулем». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Обе команды подходят к игре с отличными победными сериями: «Челси» выиграл шесть матчей подряд (два из них – в Кубке Англии и в КЧМ – в дополнительное время), а «Ливерпуль» – девять. В последней встрече «синие» одолели в Лиге чемпионов «Лилль» (2:0), а «красные» растоптали «Лидс» (6:0).

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Команда Юргена Клоппа считается фаворитом финала. На ее победу букмекерская компания BetBoom дает коэффициент 2,24 , на ничью – 3,25 , на победу «Челси» – 3,45 . Также BetBoom предлагает множество других вариантов для ставок на эту игру. Например, на то, что в матче будет забито 2 или 3 гола, можно поставить с кэфом 1,92 , а на забитый из-за штрафной площади мяч – за 2,55

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