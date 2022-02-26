Томас Тухель и Юрген Клопп – топовые тренеры, которые не раз выводили команды в финалы крупных соревнований. Но статистика в них у них абсолютно разная. Например, Юрген Клопп только в 2019 году прервал серию из шести проигранных финалов подряд (в «Боруссии» и «Ливерпуле»). До победы в Лиге чемпионов немец упустил с «красными» три трофея.

Тухель же демонстрирует запредельный уровень: он вывел «Челси» в финал всех турниров, в которых принимал участие после назначения на пост главного тренера. Чтобы добиться такого показателя с командой коучу потребовалось 379 дней. C «синими» Томас выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный ЧМ.

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Впервые за семь лет трофей покинет Манчестер: в шести последних розыгрышах пять титулов оформил «Сити», еще один – «МЮ». Последним клубом до «Манчестеров», кто брал Кубок Лиги, остается «Челси» (в сезоне-2014/15). Всего на счету «синих» пять побед в Кубке Лиги, у «Ливерпуля» – восемь (лучший показатель наряду с «Манчестер Сити»).

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Томас Тухель, «Челси» Фото: Getty Images

Путь к финалу

«Ливерпуль»:

«Норвич» – 3:0

«Престон» – 2:0

«Лестер» – 3:3, в серии пенальти – 5:4

«Арсенал»– 0:0 и 2:0

«Челси»

«Астон Вилла» – 1:1, в серии пенальти – 4:3

«Саутгемптон» – 0:0, в серии пенальти – 4:3

«Брентфорд» – 2:0

«Тоттенхэм» – 2:0, 1:0

Кай Хаверц, «Челси», Роберто Фирмино, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

Главные потери «Ливерпуль» понес в нападении: травму получил Роберто Фирмино, а появление Диогу Жоту находится под вопросом – у португальца повреждение голеностопа. Еще в основе «красных» не будет Алиссона, но не из-за травмы: кубковым вратарем мерсисайдцев является Каоимин Келлехер. Клопп подтвердил, что доверит ирландцу и финал Кубка Лиги.

Томас Тухель не раскрыл карт и не рассказал, кто займет место в воротах «Челси»: Эдуар Менди или Кепа Аррисабалага. Что касается травмированных, то у лондонцев не будет лишь Бена Чилуэлла. Шанс на выход есть даже у Риса Джеймса – англичанин залечил тяжелую травму и может выскочить на поле «Уэмбли».

Юрген Клопп, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Тухель и Клопп встречались 17 раз. Статистика в пользу Юргена: 9 побед и 5 ничьих.

Несмотря на это, Томас ни разу не уступил соотечественнику в Англии: 1 победа и 2 ничьи.

Что касается последних 10 матчей, то у «Ливерпуля» четыре победы над «синими», «Челси» победил дважды.

Это третья встреча «Челси» и «Ливерпуля» в крупных финалах. В Кубке Лиги-2004/05 и в Кубке Англии-2011/12 победили лондонцы.

«Челси» станет первой командой в истории английского футбола, которая сыграет в одном из финалов одного из главных национальных кубков (Кубка Лиги или Кубка Англии) в шести сезонах подряд.

«Ливерпуль» не выигрывал в последних пяти кубковых матчах на «Уэмбли» (2 поражения и 3 ничьи с поражениями в серии пенальти). Это самая длинная серия игр клуба на нейтральном поле без побед.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«Челси»

Прогноз

Победа «Ливерпуля»: 2,32

Ничья: 3,30

Победа «Челси»: 3,32

Несмотря на потери в атаке, «Ливерпуль» выглядит фаворитом среди букмекеров. Возможно, все из-за формы «красных», которые выиграли все девять последних матчей. Последний раз мерсисайдцы уступили в декабре 2021-го – сенсацию сотворил «Лестер».

У «Челси» все тоже прилично: в 11 последних матчах во всех турнирах лондонцы уступили лишь бешеному «Манчестер Сити» и сыграли вничью с «Брайтоном».

Несмотря на то, что обе команды регулярно и много забивают, вряд ли стоит ждать открытой игры. Особенно со стороны Тухеля, который явно не выберет атакующий вариант против Клоппа.

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Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – начало трансляции 27 февраля в 19:25 (мск). Если у вас нет ящика, залетайте на онлайн от Eurosport

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