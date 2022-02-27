Начало 2010-х – темное время для «Ливерпуля». На тот момент еще самый титулованный клуб Англии переживал крах надежд, связанных со сменой владельцев в сезоне-2006/07. Тогда закредитованную команду подобрали американцы Хикс и Джилет, но к старту нового десятилетия «красные» оказались на грани банкротства. От перехода под внешнее управление спас только суд, авантюрной парочке из Соединенных Штатов пришлось продать актив соотечественникам из Fenway Sports Group.

Ад в управлении повлиял и на футбольные успехи. В 2005-м «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов, через два года снова дошел до финала турнира, а в сезоне-2008/09 набрал 86 очков – на тот момент лучшего результата команды в Премьер-лиге не хватило для победы, «Юнайтед» Фергюсона с Роналду, Руни и Тевесом набрал на четыре поинта больше. Но всего за год мерсисайдцы превратились из претендента на чемпионство в развалину.

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К лету 2010-го клуб лишился ключевых исполнителей. Хавьер Маскерано ушел в «Барселону», Хаби Алонсо – в «Реал», Рафа Бенитес – в «Интер». Еще через полгода с тонущего корабля смылся и Фернандо Торрес. Многие фанаты «красных» возненавидели Эль Ниньо за переход в «Челси», но испанец с тех пор много раз извинился и объяснил, что его попросту кинули: вместо обещанного укрепления состава руководство отпустило лучших игроков и тренера, который пригласил его на Мерсисайд.

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Рафаэль Бенитес, Фернандо Торрес Фото: Getty Images

Рационально сложно было осудить страйкера еще тогда. Один из лучших игроков планеты страдал от травм и вместо борьбы за трофеи чуть не скатился в битву за выживание вместе с провалившимся в «Ливерпуле» Роем Ходжсоном. Новые владельцы из FSG импульсивно принялись спасать положение, назначили временщиком отдыхавшего на пенсии Кенни Далглиша и вбухали полученные за Торреса 58,5 млн евро в покупку пары Суарес - Кэрролл. Английский столб к тому моменту провел всего полгода на высшем уровне и при рыночной стоимости в 2,5 млн евро перешел к «красным» за 41 млн. Настолько мощно мерсисайдцев с тех пор не разводили.

Далглиш спас положение и к концу сезона-2010/11 поднял команду с 12-го на 6-е место. Владельцы «Ливерпуля» еще только начинали знакомство с фанатами и не имели большого кредита доверия, поэтому хватались за любую возможность улучшить имидж в глазах болельщиков. Сохранение легенды было беспроигрышным вариантом, и Кенни выдали контракт еще на три года. Новая кампания подсветила очевидное: шотландец был мощным мотиватором, но его методы устарели, и для долгосрочного развития коуч не подходил.

К концу февраля 2011 года мерсисайдцы шли на седьмой строчке, в 15 очках от зоны Лиги чемпионов. Утешением были кубковые турниры, где команда отрывалась за неудачи в АПЛ. 25 февраля, за день до финала Кубка Лиги на «Уэмбли», The Guardian опубликовал интервью с вратарем «Ливерпуля» Пепе Рейной. Чемпион мира и Европы максимально точно описал, через что прошла команда за последние годы.

«Это был темный момент в истории «Ливерпуля». Я думал, что присоединился к одному из лучших клубов мира, одному из самых больших футбольных брендов, и так оно и было. Но через несколько лет стало ясно, что я пришел в команду в один из худших моментов во всей ее истории. Футболисты способны справляться со взлетами и падениями, это часть работы. Странно ожидать, что все всегда будет складываться в вашу пользу, но это было не просто худшее время за десятилетие или около того – клуб опустился в одну из низших точек за все время существования.

Пепе Рейна, Дирк Кейт Фото: Getty Images

К счастью, новые владельцы пришли с хорошими идеями и представили новый проект. Команда верит в него, и я надеюсь, что болельщики тоже. Все знают, что Кенни Далглиш значит для «Ливерпуля» – он и есть клуб. Думаю, фанаты понимали, что потребуется немного терпения, но с долей удачи теперь мы можем побеждать. Даже в худшие моменты мы знали, что «Ливерпуль» однажды сможет снова бороться за титулы. Мы надеялись, что ситуация изменится, и рады, что оказались правы», – рассказал Рейна.

26 февраля 2012 года «красные» впервые приехали на обновленный «Уэмбли». По пути к финалу мерсисайдцы выбили из борьбы за трофей «Сток Сити», «Челси» и будущих чемпионов Премьер-лиги «Манчестер Сити». В решающем матче «Ливерпулю» противостоял неожиданный соперник – валлийский «Кардифф Сити» из Чемпионшипа.

Андердог открыл счет на 19-й минуте, и фаворит отыгрался только на часовой отметке – экс-защитник «Зенита» Мартин Шкртел забил на угловом. Джеррард и Суарес ничего не могли предложить команде из второго дивизиона, и матч продолжился дополнительным временем. Во втором экстра-тайме вышедший на замену Дирк Кейт впервые в матче вывел «Ливерпуль» вперед, но за две минуты до финального свистка «Кардифф» отыгрался и перевел встречу в серию пенальти.

Команда Далглиша начала кошмарно – основные пенальтисты «красных» Джеррард и Чарли Адам запороли удары. Оппонент тоже бил не без ошибок и позволил «Ливерпулю» вернуться в игру, а в развязке случилась драма – на решающий 10-й удар серии от валлийцев к точке подошел двоюродный брат Стиви Джи Энтони Джеррард. Родственник легенды пробил мимо и отправил в экстаз красную половину «Уэмбли», а капитан триумфаторов первым делом подошел утешить неудачника.

Стивен Джеррард с Кубком Лиги Фото: Getty Images

Казалось, что для Кенни и остальных победа в Кубке Лиги – отличный фундамент для мощной концовки сезона, но вышло иначе. «Красные» дошли до еще одного финала, но в решающем матче Кубка Англии «Челси» был сильнее. «Ливерпуль» закончил чемпионат на восьмой строчке, и Далглишу не простили худший результат клуба в лиге за 18 лет, в мае шотландца попросили на выход.

С тех пор прошло 10 лет. «Красные» вместе с Бренданом Роджерсом выдали сумасшедший сезон-2013/14 с тем самым падением Джеррарда и слезами Суареса. В 2015-м Роджерса сменил Юрген Клопп, и началась новейшая история «Ливерпуля» с победами в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. Из команды, взявшей Кубок Лиги в 2012 году, в составе остался только Джордан Хендерсон – сегодня англичанин вернется на «Уэмбли» капитаном.

Источники: The Guardian, Transfermarkt

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