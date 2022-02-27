«Челси» мощно начал первый тайм и создал убойный момент уже на седьмой минуте. Кристиан Палисик получил мяч почти во вратарской после паса Сесара Аспиликуэты с правого фланга, но ударом в касание попал в Каоимина Келлехера. Далее почти до конца тайма «Ливерпуль» владел подавляющим территориальным преимуществом, однако придумал всего один голевой момент, в котором Менди совершил двойной сэйв, потушив удары Наби Кейта и Садио Мане. А перед перерывом «синие» угробили еще один шанс: Мэйсон Маунт из центра штрафной пробил мимо створа.
«Синие» активно провели и начало второго тайма: на 50-й минуте Маунт упустил еще один шанс, попав в штангу из центра штрафной. Мерсисайдцы снова больше владели мячом, но «Челси» часто отвечал острыми контратаками. Опасные моменты возникали у обеих команд, но голы за 90 минут так и не забили. Случилось два отмененных мяча: у «Ливерпуля» отметился Жоэль Матип, а у «Челси» – Кай Хаверц.
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Первый экстра-тайм прошел с небольшим преимуществом «Челси», которое привело к еще одному незасчитанному голу. Не повезло Ромелу Лукаку, который оказался в небольшом офсайде во время забега в штрафную. Во втором овертайме «Челси» опять забил из офсайда, на этот раз правило нарушил Кай Хаверц. После отмены мяча немца «Ливерпуль» забрал мяч под контроль и спокойно довел игру до серии пенальти. В ней сильнее оказались мерсисайдцы – 11:10. Единственный пенальти не забил Кепа.
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